Fenomeno Carlotta Zanardi: a 16 anni fa tripla-doppia in A2

Qualche mese fa vi avevamo già parlato di Carlotta Zanardi in occasione di una sua autorevole prestazione contro Cagliari, in Serie A2 femminile. Oggi il nome della ragazza, che nel frattempo ha compiuto 16 anni il mese scorso, è tornato in auge dopo un’altra grandissima partita contro Bolzano.

Zanardi, classe 2005, ha infatti chiuso il match, vinto dalla sua Brixia Basket, con una tripla-doppia da 17 punti, 10 rimbalzi e 12 assist in 32′, giocando contro avversarie notevolmente più grandi ed esperte di lei. Dal 2002, è solo la quarta tripla-doppia realizzata in Lega Basket Femminile, vale a dire tra Serie A e A2. L’ennesima partita dominante di Zanardi, che in questa stagione viaggia a 17.1 punti, 8.2 rimbalzi e 3.3 assist di media in A2, alla sua prima vera annata nel basket “che conta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Basket Femminile (@legabasketfemminile)

The sky is the limit, come si suol dire, e di certo il movimento di basket femminile è in buone mani tra Carlotta Zanardi e l’altra stellina, Matilde Villa, classe 2004.

Foto: brixiabasket.com

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.