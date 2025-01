FENOMENO LEDAY! Una rimaneggiata EA7 Milano batte il Panathinaikos al Forum

Olimpia EA7 Milano – Panathinaikos Atene 87-75

(17-16; 22-21; 27-13; 21-25)

L’EA7 Emporio Armani Milano ha conquistato una vittoria fondamentale nel Round 24 della Turkish Airlines Euroleague 2024/25, imponendosi per 87-75 sui campioni in carica del Panathinaikos AKTOR Atene. Con questo successo, i biancorossi salgono a un record di 13-11 in classifica, mantenendosi in piena lotta per i play-in.

Protagonista assoluto della serata è stato Zach LeDay, autore di una prestazione straordinaria con 33 punti (12/17 al tiro), 8 rimbalzi, 6 falli subiti e una valutazione di 39. Ad affiancarlo, ci hanno pensato i 14 punti di Nico Mannion e gli 11 di Freddie Gillespie.

1° tempo

Milano parte con il piede giusto, coinvolgendo subito Gillespie nel pitturato e infiammando il pubblico con una schiacciata in contropiede di Leandro Bolmaro. Tuttavia, il Panathinaikos risponde con le giocate di Kendrick Nunn e del centro Gabriel, trovando il sorpasso sul 7-9. Dopo un botta e risposta tra LeDay e l’ex Grant, Mannion e lo stesso LeDay costruiscono un break di 8-0 che porta Milano avanti, interrotto poi da una tripla di Nunn e un appoggio di Mitoglou per il 15-16. Dimitrijevic sigilla il primo quarto con due liberi che fissano il punteggio sul 17-16 per l’Olimpia.

Nel secondo quarto, il Panathinaikos si affida a Sloukas, autore di due triple e di un assist per Gabriel, firmando il 21-24. Milano reagisce prontamente grazie a due bombe di LeDay e i suoi fadeaway, che permettono ai biancorossi di volare sul 31-24. Gli ospiti non si arrendono e con Sloukas e Mitoglou tengono il match in equilibrio fino al 35-33. Nel finale di tempo, Mannion e Bolmaro firmano canestri importanti, ma Nunn e Sloukas mantengono Atene in scia sul 39-37 all’intervallo.

2° tempo

Dopo la pausa, Shields sale in cattedra con iniziative personali e due triple di Mannion scavano un solco importante (50-43). Il Panathinaikos prova a restare agganciato con Hernangomez e Nunn, ma Shields e Caruso ampliano il margine fino al 61-50. Il terzo quarto si chiude con Milano in controllo, grazie a un gioco da tre punti di LeDay e ai liberi di Dimitrijevic che sanciscono il 66-50.

Nel quarto periodo, tre triple veloci di Sloukas riportano il Panathinaikos a contatto, ma LeDay continua il suo show con un recupero decisivo e un assist per Gillespie, che riporta Milano sul 74-59. Nonostante i tentativi di rimonta di Nunn e Osman, una tripla a testa di Shields e LeDay sigilla il successo dell’EA7 Emporio Armani Milano, che chiude il match con il punteggio finale di 87-75 sul Panathinaikos.

Milano: LeDay 33+8R, Mannion 14, Gillespie 11, Shields 10. All. Ettore Messina.

Panathinaikos: Sloukas 22, Nunn 18, Osman 12. All. Ergin Ataman.

QUI le stats complete del match.