Luca Baraldi, il suo futuro è alla Trapani Shark?

Si è ufficialmente conclusa l’avventura di Luca Baraldi come amministratore delegato della Virtus Bologna e potrebbe iniziare quella alla Trapani Shark. La giornata di ieri ha segnato una svolta decisiva per il club bianconero, con le dimissioni del patron Massimo Zanetti e di due consiglieri, che hanno portato al decadimento del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli incarichi dirigenziali.

Nel frattempo, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni hanno acceso i riflettori sul possibile futuro di Baraldi. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, la Trapani Shark starebbe valutando un suo coinvolgimento nel club siciliano. Tuttavia, Il Giornale di Sicilia, in un articolo pubblicato questa mattina, sembra escludere un suo approdo immediato in granata. Secondo il quotidiano, sarebbe infatti difficile vedere l’ex VuNere entrare in corsa nella dirigenza della Trapani Shark per la stagione in corso, nonostante gli ottimi rapporti con il presidente Valerio Antonini e l’entourage della squadra.

L’ipotesi di una collaborazione di Luca Baraldi con il club siciliano potrebbe essere rimandata all’estate, quando la dirigenza della Trapani Shark potrebbe prendere in considerazione un nuovo assetto organizzativo. Resta dunque da vedere quale sarà il futuro dell’ex dirigente della Virtus Bologna, in attesa di sviluppi concreti nei prossimi mesi.

