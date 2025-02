Brescia vince il thriller contro Trieste e continua l’inseguimento alla vetta

La Germani Brescia continua la sua corsa in Serie A e si mantiene in scia della capolista Trento grazie a una vittoria sofferta ma preziosa contro Pallacanestro Trieste per 93-90. Il match, combattuto fino agli ultimi secondi, ha visto protagonisti Burnell e Bilan, decisivi per i biancoblù nel finale.

Un match giocato sul filo dell’equilibrio

L’inizio della partita ha visto un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Due triple di Della Valle e un solido Cournooh hanno spinto Brescia avanti 29-19. Tuttavia, Trieste ha reagito con un grande Candussi, supportato da un ottimo Reyes dalla panchina e dal concreto Brown, che hanno ribaltato il risultato, portando gli ospiti in vantaggio 41-43.

Il botta e risposta tra le due formazioni è proseguito per tutta la gara fino ai minuti conclusivi, quando Ivanovic ha fatto la differenza con tiri liberi e assist per Burnell e Bilan, portando Brescia avanti 89-83 a 90 secondi dalla sirena. Trieste ha provato a rientrare con un libero di Brown e una transizione vincente di Brooks, riducendo lo svantaggio. Tuttavia, Bilan e Burnell hanno siglato i punti decisivi per il +4 a 20” dal termine.

L’ultimo tentativo di Trieste è passato dalle mani di Ruzzier, autore di una tripla dall’angolo che ha tenuto viva la speranza giuliana sul -2 a 5 secondi dalla fine, ma Della Valle ha segnato un libero per il 93-90 finale. Sul possesso decisivo, il tentativo dall’arco di McDermott si è spento sul ferro, sancendo la vittoria di Brescia.

I protagonisti del match

La Germani Brescia ha brillato grazie a un’ottima prestazione corale:

Burnell : 22 punti, 5 rimbalzi, 4 assist (valutazione 24)

: (valutazione 24) Bilan : 20 punti, 8 rimbalzi, 6 assist (valutazione 29)

: (valutazione 29) Della Valle : 16 punti

: Rivers: 12 punti

Per la Pallacanestro Trieste, i migliori sono stati:

Brown : 20 punti

: Candussi : 14 punti

: Valentine : 13 punti

: Ruzzier: 12 punti, 8 assist

Brescia in scia della capolista Trento

Con questa vittoria contro Trieste, Brescia migliora il proprio record a 14-5, restando in piena corsa per il vertice della classifica. Trieste, invece, con 11 vittorie e 8 sconfitte, continua la propria battaglia per i posti playoff.

Il prossimo appuntamento vedrà Brescia impegnata in un altro scontro fondamentale per mantenere vive le ambizioni di primato. Trieste, invece, cercherà di tornare subito al successo per consolidare la propria posizione in classifica.

Conclusione

Una vittoria fondamentale per Germani Brescia, che conferma la propria competitività in Serie A e dimostra ancora una volta la propria forza nei momenti decisivi. La corsa al vertice è più aperta che mai, con Brescia che non molla l’inseguimento a Trento. Restate aggiornati per tutte le novità sulla Serie A di basket!

Leggi anche: Jimmy Butler avrebbe lasciato Miami… anche per il Flamengo