Ferdinando Minucci truffato da una donna che si fingeva una principessa araba

Il basket italiano ricorda Ferdinando Minucci come storico presidente della Mens Sana Siena, esperienza conclusa in malo modo: con l’inchiesta denominata “Time out” e il fallimento del club toscano. Minucci è uscito per diversi anni dal mondo sportivo, anche se nei mesi scorsi era riapparso come consulente esterno della Pallacanestro Firenze in Serie B: la squadra si è però ritirata a gennaio per problemi economici.

Dopo le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto per anni a causa del caso-Siena, Minucci di recente è tornato in tribunale, ma stavolta come parte offesa. L’ex presidente della Mens Sana e della LegaBasket ha accusato una donna, Silvia Lombardi, di averlo raggirato sottraendogli con l’inganno una cifra intorno ai 140.000 euro. La ricostruzione è stata fatta dal quotidiano La Nazione, secondo il quale Lombardi avrebbe mentito a Minucci per anni, fingendosi una ragazza per metà araba, di nome Amira Fabiani Al Saud, di origini nobili e con legami parentali con il re saudita.

La donna avrebbe stretto un legame importante con Minucci, prima di amicizia e poi anche sentimentale, convincendolo a darle i soldi per finte spese mediche e legali. Non solo, la ragazza avrebbe anche ricevuto soldi per aiutare la cugina italiana, ovviamente inesistente, alla quale era stato dato il nome fittizio di Silvia Lombardi, ossia la reale identità di Amira. Infine tra le spese di Minucci in favore di Amira ci sarebbero state anche quelle legate alla pubblicazione di un libro che avrebbe dovuto raccontare la “storia travagliata” della ragazza. “C’è stata la cessione dei diritti d’autore, e il racconto di ‘Amira’ è stato scritto e preparato per la pubblicazione. Dopo aver scoperto l’inganno, chiaramente, è saltato tutto” le dichiarazioni di Minucci riportate da La Nazione.

La fine di questa strana storia è arrivata infatti nell’estate 2021, quando le insistenti richieste di denaro e i continui slittamenti della pubblicazione del libro avrebbero fatto insospettire Ferdinando Minucci. Da qui l’interruzione dei rapporti e la denuncia, col processo iniziato proprio in queste settimane.