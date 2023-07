Italbasket, chi saranno le ali piccole al Mondiale 2023?

Più o meno tra una cinquantina di giorni inizierà il tanto atteso Mondiale 2023 e l’Italbasket sarà presente per la seconda edizione di fila dopo il 2019 in Cina, per questo vediamo chi saranno le ali piccole azzurre.

Ecco chi pensiamo potrebbero essere le ali piccole dell’Italbasket al Mondiale FIBA che si svolgerà in Filippine, Giappone e Indonesia.

Un punto fermo: Simone Fontecchio. Qui siamo tranquilli e sicuri nel dire che ci sarà il classe 1995 degli Utah Jazz. Abbiamo poco altro da aggiungere a parte chiedergli di farci “godere” com’è riuscito a fare a Tokyo e in Francia (e chissenefrega dei liberi sbagliati, non ce li ricordiamo nemmeno più).

Gigi Datome ci sarà e sarà l’ultima volta che lo vedremo con la maglia dell’Italia. È stato Gigione stesso a dircelo nel suo video di addio al basket giocato pubblicato ieri sui suoi canali social, chiaramente non poteva che finire di fare canestro con la maglia che ha amato di più: quella Azzurra. Anche Pippo Ricci ci sarà e si alternerà nel ruolo di ala piccola e ala grande, svolgendo anche la funzione di “5 tattico” all’occorrenza.

Di alternative ce ne sono davvero molto poche, se non zero: Davide Alviti (non ha quasi mai giocato con Milano), Awudu Abass (idem come Alviti ma con la Virtus Bologna, soprattutto per problemi fisici), Riccardo Moraschini (stagione difficile a Venezia dopo un anno di inattività).

Diciamo che qui siamo sicuri su questo reparto: Fontecchio, Datome e Ricci (che giocherà anche da 4, ripetiamolo).

Leggi anche: