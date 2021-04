Ferrara batte Chieti, quarto squillo di tromba casalingo di fila e playoff in cassaforte

FERRARA – Vittoria e playoff centrati. Giornata di sole splendente sulla Top Secret Ferrara. La quarta vittoria di fila, ovvero l’86-68 contro una Lux Chieti Basket già sicura di poter disputare ancora la A2, per il roster di Spiro Leka, ha un sapore particolare. L’equilibrio è regnato soltanto nel primo quarto, poi gli estensi hanno preso il volo sospinti soprattutto dalla premiata ditta Hasbrouck- Fantoni. Chieti ha avuto il suo astro più luminoso nell’ex Bertram Tortona Matteo Graziani.

PRIMO QUARTO – Graziani è il protagonista iniziale del match con una serie di punti, Chieti si alza in quota di tre punti sul 9-6. I teatini si spingono ulteriormente in mare aperto con Sorokas e Williams, già protagonisti nel match contro la Stella Azzurra, e Spiro Leka chiama a raccolta i suoi per riordinare le idee sul piano tattico. Alla ripresa Ferrara ripunge con Fantoni e con il nazionale svizzero Baldassarre, Hasbrouck sospinge Ferrara sul primo vantaggio della gara. Zampini e Meluzzi consentono ai rispettivi roster di tenersi in corsa con un primo quarto che termina in parità: 22-22.

SECONDO QUARTO – L’ex Bcc Treviglio Aj Pacher si alza in quota con una tripla e porta la Top Secret avanti di cinque incollature, si segna poco, a una schiacciata di Arnold risponde un Panni in discreta vena realizzativa. Le triple di Sorokas e Williams riavvicinano Chieti ma è Pacher a dettare legge a fine quarto e Ferrara prende il largo sul punteggio di 46-36.

TERZO QUARTO – Chieti vive sempre sulle giocate del duo Williams- Sorokas che la tengono in corsa . Ferrara però si mantiene in quota con un Hasbrouck decisamente in vena. Ferrara si mantiene decisamente in quota sul punteggio di 63-54.

ULTIMO QUARTO – Fantoni, Pacher e Hasbrouck accendono sempre più la luce di Ferrara abbagliando Chieti che cerca di fare il possibile con Graziani ma naufraga a meno diciotto: 78-60. Gli estensi mettono ancora del fieno in cascina e la portano a casa con il puneggio di 86-68. Adesso la squadra di Spiro Leka se la vedrà nel girone giallo con Urania Milano, Bcc Treviglio e Tezenis Verona.

MIGLIORI IN CAMPO

JENNY HASBROUCK (TOP SECRET FERRARA): quando decide di schiacciare l’acceleratore e di vestire i panni del protagonista, facilmente per le compagini avversarie si fa notte. E Chieti lo capisce a sue spese.

MATTEO GRAZIANI (LUX CHIETI BASKET): che il suo arrivo da Tortona fosse stato una mossa azzeccata nello scacchiere teatino lo si era già compreso, ma una conferma è sempre gradita.

TABELLINO

TOP SECRET FERRARA: Hasbrouck 18, Fantoni 16, Pacher 13, Baldassarre 11, Zampini 9, Vencato 6, Panni 6, Filoni 4, Ugolini 3, Dellosto, Basso, Petrolati. Coach: Spiro Leka.

Tiri liberi: 10 su 12, rimbalzi 37 (Pacher 10), assist 20 (Pacher, Zampini 5).

LUX CHIETI BASKET: Graziani 12. Williams 11, Sodero 8, Sorokas 8, Ihedioha 8, Meluzzi 6, Arnold 6, Piazza 4, Favali 3, Bozzetto 2.

Tiri liberi: 15 su 21, rimbalzi 25 (Sorokas 5), assist 13 (Sodero, Bozzetto 3).

ARBITRI

Silvia Marziali di Frosinone, Salvatore Nuara di Treviso e Daniele Calella di Bologna.