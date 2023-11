Filip Petrusev già tagliato dai Kings: ora tornerà in EuroLega

È durata pochissimo l’esperienza in NBA di Filip Petrusev, che in estate aveva firmato con i Philadelphia 76ers, i quali lo avevano scelto nel 2021 con la 50° chiamata assoluta. Il lungo serbo ha totalizzato 3 minuti con i Sixers, tutti in un’unica partita, prima di essere ceduto insieme a James Harden ai Los Angeles Clippers. A LA però Petrusev non ha nemmeno messo piede, girato subito ai Sacramento Kings dove la situazione non è migliorata: 7 minuti totali e 2 partite a referto, con 3 punti segnati.

Quei 3 punti sono destinati a rimanere gli unici di Petrusev in NBA, almeno per ora. Il serbo sembra già di ritorno in EuroLega, dove ha indossato le maglie di Efes e Stella Rossa: secondo James Ham sarà tagliato dai Kings e avrebbe un accordo con l’Olympiacos.

I greci sono molto attivi sul mercato, nei giorni scorsi hanno aggiunto Naz Mitrou-Long prelevandolo dallo Zalgiris. A differenza dell’ex Milano, Petrusev potrà giocare fin da subito in EuroLega provenendo da un campionato esterno alla competizione. Il giocatore, 23 anni, nella passata stagione con la Stella Rossa aveva segnato 10.4 punti di media in EuroLega.