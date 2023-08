Filippine ancora sconfitte: l’Angola conquista una meritata vittoria

Filippine – Angola 70-80

(19-11, 14-24, 19-20, 18-24)

L’Angola vince con merito contro i padroni di casa delle Filippine e si giocherà le sue chance di qualificazione martedì contro la Repubblica Dominicana, reduce dalla vittoria contro l’Italia.

L’inizio di gara è confuso per i due attacchi, tanti gli errori al tiro. Le Filippine riescono o a costruirsi un leggero vantaggio con 4 punti consecutivi di Pogoy e la prima tripla della gara di Clarkson. A cavallo dei due quarti i padroni di casa si portano sul +10 grazie a 7 punti di CJ Perez. Sul risultato di 26-16 coach Claros Canals chiama timeout: l’Angola trova tre canestri dall’arco e costruisce un parziale di 2-14, impattando la gara. Nonostante la tripla di Ramos, la formazione africana si porta in vantaggio per 33-35 all’intervallo dopo i canestri di Fernando e Kokila.

Nel terzo quarto risultano inutili i tentativi delle Filippine di prendersi il vantaggio: in due occasioni, Ravena prima e Clarkson poi, firmano il sorpasso nel punteggio, ma l’Angola è molto brava a correre in contropiede e bucare la pigra difesa avversaria. Clarkson prova a tenere in piedi la partita con le sue iniziative individuali, ma nell’ultimo quarto gli avversari trovano la giusta chiave difensiva. Due triple di Goncalves alimentano il parziale di 1-8 che regala il +10 all’Angola. Dal -15 Clarkson e Abando tentano una disperata rimonta e guidano le Filippine fino al 68-73 a 1 minuto dal termine. Domingos dall’angolo segna la terza tripla della sua gara e chiude di fatto i conti.

Tabellini

Filippine: Clarkson 21+7a, Edu 9+6r

Libano: Goncalves 17, Domingos 15+7a, Fernando 14+7r

QUI puoi trovare i tabellini completi.

Foto: fiba.basketball