Final Eight, Brindisi-Trieste, Dalmasson nel post gara: “Dispiaciuti per la sconfitta, ma ora pensiamo al campionato”

La Pallacanestro Trieste 2004 esce sconfitta dai quarti di finale delle Final Eight 2021 per mano del New Basket Brindisi per 93-81 e dice addio al sogno di vincere la Coppa Italia. Di seguito le parole del coach dei giuliani Eugenio Dalmasson, tratte dal sito ufficiale della squadra biancorossa, al termine dell’incontro.

Così coach Eugenio Dalmasson commenta il quarto di finale di queste Final Eight, che ha visto la sua Allianz Pallacanestro Trieste uscire sconfitta nella sfida con Brindisi: “Faccio ovviamente i complimenti a Brindisi che ha vinto meritatamente. Il nostro unico rammarico è di non essere stati capaci di interpretare la partita nel modo giusto, dal punto di vista dell’entusiasmo e della spensieratezza. L’ho detto anche ai miei giocatori questa sera, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Sono occasioni che non capitano spesso e il palcoscenico era importante. Sanno (e so anche io) quello che abbiamo fatto stasera. L’unico rammarico è dunque la consapevolezza di non aver saputo vivere questa giornata come avremmo dovuto. Sicuramente la partita di oggi ha delle similitudini con quella con Brescia, squadra accomunata a Brindisi dalla fisicità. Abbiamo sentito molto l’assenza di Grazulis in questo, probabilmente il nostro giocatore più fisico. Chiaro che squadre con questa potenza fisica facciamo fatica a contenerle. Non siamo riusciti ad andare in campo interpretando la sfida con un po’ più di leggerezza e tutto quello che abbiamo messo in campo ci è costato fatica, senza che riuscissimo a prendere mai in mano le redini della partita. Abbiamo sempre dovuto recuperare e questo ci ha messo decisamente in difficoltà. Adesso dobbiamo riuscire ad alzare il livello del nostro gioco per confrontarci contro squadre di questa caratura. Tutto questo senza affanno, giocando un basket brillante e piacevole, mantenendo e migliorando le nostre caratteristiche, senza snaturarci. E’ un fatto di maturità. Giocare ad alti livelli non è solo questione di capacità, ma anche di saper reggere mentalmente alle pressioni, alla forza dell’avversario che nella seconda parte di stagione sarà ancora più importante. Sarà una lotta dura e noi dovremo adeguarci ad un livello di competitività altissimo soprattutto nella nostra parte di classifica, senza paura né pensando che ci siano scorciatoie”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.