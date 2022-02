Enes Kanter Freedom potrebbe presto firmare con una squadra greca

Enes Kanter Freedom è stato recentemente tagliato dagli Houston Rockets, dopo un accordo commerciale arrivato nei pressi della trade dealine che includeva anche Dennis Schroder e Bruno Fernando e ha mandato Daniel Theis ai Boston Celtics. Questa mossa era prevista e l’idea generale rimane che nessuna squadra NBA è attivamente interessata a reclutare Freedom.

Tenendo a mente questo, Enes Kanter Freedom ha iniziato a esplorare le sue opzioni e un ritorno in Europa potrebbe essere possibile. Prima di trasferirsi in NBA, ha trascorso la stagione 2008-09 con i turchi del Fenerbahce.

In un’intervista a “Open Sport” di OPEN TV, Freedom ha confermato che intende visitare la Grecia e incontrare il primo ministro Kyriakos Mitsotakis per discutere dei respingimenti dei rifugiati turchi nell’Egeo, ma è possibilista nel continuare la sua carriera con un club greco.

“Ora che ho il mio passaporto americano, ho intenzione di visitare la Grecia e incontrare il primo ministro per discutere dei respingimenti dei rifugiati turchi. A seconda di come andrà la nostra conversazione, gli parlerò della possibilità di giocare come professionista in Grecia”.