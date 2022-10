Finalmente Fontecchio! Simo brilla ma Utah perde con Houston

Simone Fontecchio ha avuto la possibilità di dimostrare le sue qualità e ha sfruttato a meraviglia la prima opportunità stagionale fornitagli! Gioca più di 15 minuti e segna 24 punti tirando 5 su 9 dal campo, con anche 3 rimbalzi.

Impressive performance from Jazz rookie Simone Fontecchio. Looked extremely comfortable as a movement shooter and showed an ability to attack and score off the bounce. The 26-year-old starred for Italy at EuroBasket. 🇮🇹 #TakeNote pic.twitter.com/CMaWbTp1o9 — Brett Usher (@UsherNBA) October 25, 2022

Purtroppo però gli Utah Jazz non sono riusciti a imporsi in casa degli Houston Rockets. Questa notte è arrivata la prima sconfitta stagionale con il punteggio finale di 114 a 108. La sorte è proprio assurda: la franchigia di Salt Lake City aveva incantato senza l’italiano ex Baskonia, una volta che gioca perde contro una delle peggiori squadre della Lega.

Resta comunque l’ottima partita di Fontecchio che finalmente ha potuto dimostrare all’NBA che ci può stare a questi livelli, tra l’altro ha chiuso con 3 su 5 dalla lunga distanza, ovvero con il 60% da tre punti.

La speranza è che questa sia solo la prima di tante ottime prestazioni con molti minuti sul parquet. Sicuramente Simo ha dimostrato di essere uno specialista del canestro perché ha sfruttato a pieno ogni possesso che gli hanno concesso. Non è da tutti i rookie mettere a segno 13 punti in 15 minuti alla prima vera gara NBA dopo 3 match in cui stai a guardare i tuoi compagni dalla panchina.

