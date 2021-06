Fine di un’Era: Coach K si ritirerà alla fine della prossima stagione

Coach Mike Krzyzewski, per tutti più semplicemente Coach K, è uno dei migliori allenatori della storia del basket americano. Non solo per quanto riguarda la NCAA, visto che il tecnico ha guidato Team USA alla vittoria di 3 ori olimpici e di 2 Mondiali dal 2006 al 2016. Fuori dalla Nazionale, Coach K è ovviamente una figura leggendaria per l’università di Duke, che allena dal 1980. Poco fa, è stato annunciato che dopo 42 anni di onorato servizio ai Blue Devils, Krzyzewski si ritirerà al termine della stagione 2021-22. In questi decenni sulla panchina di Duke, Coach K ha vinto 5 titoli NCAA ed è arrivato per 12 volte alle Final Four. Già nel 2001 è stato introdotto nella Hall of Fame.

BREAKING: Duke coach Mike Krzyzewski has decided to retire after this coming season, multiple sources told @stadium. Official announcement expected soon.

The leading candidate to replace K is assistant and former Duke player Jon Scheyer.

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) June 2, 2021