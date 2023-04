FOLLIA a Madrid! Rissa clamorosa tra Real e Partizan: Yabusele CRIMINALE, Exum infortunato e partita sospesa

Ieri sera allo WizLink Center di Madrid si è scritta una delle pagine più brutte degli ultimi anni di basket europeo. In campo c’erano Real Madrid e Partizan Belgrado per Gara-2 dei Playoff di EuroLega, con i serbi comodamente avanti 80-95 dopo aver già espugnato l’arena spagnola in Gara-1. Con un minuto e mezzo da giocare e la palla in mano a Kevin Punter, tutto è iniziato a causa di un colpo completamente random di Serio Llull.

Da lì è scattata una azzuffata con numerosi colpi violenti, tra i quali spiccando la mossa di judo di Gueschon Yabusele su Dante Exum e il durissimo colpo rifilato da Mathias Lessort a Dzanan Musa. Exum ha abbandonato il palazzetto in stampelle e, secondo il medico del Partizan, avrebbe lesionato il tendine dell’alluce. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad altri esami ma la sua stagione dovrebbe essere finita.

MADRID’DE NELER OLUYOR⁉️ ORTALIK KARIŞTI, PARKE GÜREŞ ALANINA DÖNÜŞTÜ 😱😱 pic.twitter.com/t0zpexJe95 — S Sport (@ssporttr) April 27, 2023

Guerschon Yabusele slamming down Dante Exum 😳 pic.twitter.com/iEvAtsGZgk — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

To je taj Lessort, izbio mu Musa vazduh pic.twitter.com/b4clCzhmlL — Luki (@CzvLuki) April 27, 2023

La partita è stata sospesa e nelle prossime ore si attende una decisione dell’EuroLega, che presumibilmente assegnerà la vittoria al Partizan. Per concludere la serie ci sarà però almeno un’altra partita che si giocherà a Belgrado. Qui sorge un altro problema: come gestirà l’EuroLega la trasferta del Real in una piazza difficilissima come Belgrado, dopo quanto accaduto? Sui social sono già numerosissime le minacce di morte che i tifosi serbi stanno rivolgendo ai giocatori dei Blancos, Yabusele in primis.