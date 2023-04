VIDEO: FENOMENALE canestro di BUTLER che ha regalato l’overtime a Miami

La star dei Miami Heat, Jimmy Butler, continua a fare la storia dei playoff. Con i Milwaukee Bucks che hanno bisogno solo di un’ultima difesa per forzare la serie a gara-6, Butler, ancora una volta, ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti dei playoff della sua generazione con l’ennesimo tiro senza senso.

Con 2,1 secondi rimasti sul cronometro della partita, gli Heat avevano bisogno di elaborare una giocata incredibile per pareggiare la contesa a 118. Ed è stata davvero una giocata incredibile. Butler ha iniziato l’azione in entrata lungo la linea di fondo e si è arricciato dopo un blocco verso il canestro. Gabe Vincent ha quindi lanciato un passaggio mirato a Butler, che inspiegabilmente ha messo a segno un canestro proprio mentre stava cadendo a terra con Jrue Holiday e Pat Connaughton proprio vicino a lui.

JIMMY BUTLER SENDS BUCKS-HEAT TO OVERTIME 🤯

The Bucks had a timeout remaining and decided not to use it with 0.5 seconds remaining… pic.twitter.com/vmHTwBsfAm

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 27, 2023