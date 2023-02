Trade PAZZESCA in NBA: Westbrook ai Jazz, D’Angelo Russell torna ai Lakers

Ieri notte, proprio durante la partita che ha visto LeBron James diventare il top scorer della storia NBA, Russell Westbrook avrebbe litigato con Darvin Ham negli spogliatoi all’intervallo. Oggetto del contendere il malcontento del tecnico per la gestione della palla del suo playmaker, panchinato negli ultimi minuti del secondo quarto. E chissà che non ci sia anche questa frattura alla base della trade che si sta concretizzando in questi minuti tra Los Angeles Lakers, Utah Jazz e Minnesota Timberwolves.

Secondo quanto riportato da Shams Charania, con questo scambio i Lakers riporterebbero in California D’Angelo Russell. Proprio Westbrook verrebbe così ceduto dai giallo-viola ai Jazz insieme a scelte al Draft da precisare. Minnesota infine riceverebbe Mike Conley da Utah.

Nella trattativa potrebbero essere inclusi anche Malik Beasley e Jarred Vanderbilt, che finirebbero entrambi ai Lakers. Seguiranno maggiori dettagli.

Ongoing discussions have included Utah’s Malik Beasley and Jarred Vanderbilt as part of the potential three-team deal to the Lakers, sources said. Sides are working through pick protections and additional draft compensation too, per sources. https://t.co/DoI0EBOBVq

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2023