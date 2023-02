La trade tra Lakers, Jazz e T’Wolves dipende da D’Angelo Russell

Non è ancora chiusa la trade a tre squadre tra Los Angeles Lakers, Utah Jazz e Minnesota Timberwolves che sembrava ben avviata nelle scorse ore. Da quanto emerso, nello scambio Russell Westbrook sarebbe finito ai Jazz (con annesso buyout), Mike Conley ai T’Wolves e D’Angelo Russell sarebbe tornato dopo tanti anni ai Lakers.

Secondo Adrian Wojnarowski, proprio da D-Loading dipende il destino dell’affare. O meglio, dai Timberwolves e dal prezzo che faranno per Russell in termini di giocatori e soprattutto scelte al Draft. Minnesota starebbe trattando per lui anche su altri fronti e quindi, se trovasse un’offerta migliore, lo scambio potrebbe saltare. Lakers e Jazz sarebbero invece già d’accordo per i giocatori e le scelte che li riguardano.

ESPN Sources: Three-team trade is largely hinging on how Minnesota values D’Angelo Russell in potential deal and their return of draft assets. Lakers and Jazz have significant deal structure in place, but Minnesota has been engaged elsewhere on Russell too.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2023