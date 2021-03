Forlì ritrova il sorriso stendendo Rieti dopo l’overtime

Dopo due stop ecco la ripresa. L’UniEuro Forlì torna a dare prezioso ossigeno alla sua classifica in chiave primato. Gli emiliani affiancano la Ge.Vi Napoli di nuovo in testa con ventotto punti. Eroe della serata è stato, come spesso è avvenuto, Terrence Roderick i cui ventinove punti sono quasi un terzo del totale ottenuto dai forlivesi. Domare i reatini, però, per la pattuglia di coach Sandro Dell’Agnello non è stato agevole. Sono infatti riusciti a farlo soltanto dopo l’overtime con il punteggio di 88-84 dopo che i quaranta minuti regolamentari si erano chiusi con 74 punti per parte. Ed è lo specchio fedele di una sfida assai tirata. Forlì avanti nel primo quarto, poi Rieti si è alzata in quota mantenendo le redini della gara nel secondo e nel terzo desiderosa come era di bissare la vittoria con Chieti, infine risalita forlivese negli ultimi dieci minuti con il raggiungimento del pareggio e la chiusura dei conti nei supplementari. Una vittoria con dedica annessa, da parte dei forlivesi, a Edelveis Gagliardi, figura storica del sodalizio cestistico scomparsa i giorni scorsi.

PRIMO QUARTO – Forlì comincia con la marcia veloce innestata. Landi e Roderick aprono il campo agli emiliani, Rodriguez rifinisce, Rieti prova a restare in scia con Taylor, poi Rush, prima con una stoppata e poi con una tripla su azione di contropiede, manda i padroni di casa alla fine del primo quarto avanti con il punteggio di 20-14.

SECONDO QUARTO – Bolpin alza in quota Forlì di ben sette punti: 27-20. Rieti però sfodera una buona vena realizzativa e traccia un minifossato a suo favore, Rodriguez con una tripla e Bruttini con dei tiri liberi riportano Forlì in scia ma non basta agli emiliani per evitare che i laziali si prendano il vantaggio all’intervallo lungo per 37-40.

TERZO QUARTO – Rieti prova a chiudere i conti ma l’UniEuro difende a dovere, Campori e Roderick, unicamente a un acuto di Rodriguez a fil di sirena le permettono di lasciare tra lei e i reatini, sospinti soprattutto da un prolifico quartetto Stefanelli- De Laurentiis- Sanguinetti e Pepper, un solo punto di svantaggio: 52-53.

ULTIMO QUARTO – I cecchini reatini affondano ancora la lama ma Forlì non se la da per inteso e sono i soliti Bruttini e Roderick a portarla a sperare ancora di lasciarsi alle spalle finalmente i due turni con il muso lungo. I tempi regolamentari terminano sul 74-74.

OVERTIME – I forlivesi calano subito le carte pesanti con un 8-0 in serie, Rieti cerca di riscattarsi con Stefanelli ma Roderick e Giachetti, con i loro tiri liberi, mettono il timbro definitivo dell’UniEuro sul finale di gara: 88-84. E Forlì può ritornare a festeggiare il primato, condiviso con Napoli.

MIGLIORI IN CAMPO

UNIEURO FORLI’: TERRENCE RODERICK: Sette punticini contro la GiVoVa Scafati gli parevano davvero una miseria, lui è abituato a ben altri score e quindi ha pensato bene di darlo a intendere in parole e musica con una prestazione superlativa che gli ha permesso di contribuire in modo determinante alla vittoria dei suoi con Rieti.

KINERGIA NPC RIETI: DALTON PEPPER: la felicità è trotterellare con una palla a spicchi tra le mani regalandosi (e regalando) canestri su canestri, lui, su questo argomento, ci potrebbe scrivere una tesi di laurea.

TABELLINO

UNIEURO FORLI’: Roderick 29, Bruttini 18, Rush 12, Rodriguez 12, Landi 10, Campori 2, Natali 2, Bolpin 2, Giachetti 1. N.e: Bandini, Ndour. Coach: Sandro Dell’Agnello.

Tiri liberi: 17 su 21, rimbalzi 32 (Roderick 12), assist 13 (Landi 4).

KINERGIA NCP RIETI: Pepper 17, De Laurentiis 16, Stefanelli 15, Sabatino 12, Taylor 11, Sanguinetti 11, Ponziani 2, Nonkovic, Piccoli, Frizzarin. Coach: Alessandro Rossi.

Tiri liberi: 15 su 22, rimbalzi 44 (Taylor 17), assist 11 (Stefanelli 6).

ARBITRI

Roberto Radaelli di Rho (MI)

Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV)

Francesco Praticò di Reggio Calabria