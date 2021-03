VIDEO: il tributo che gli Houston Rockets hanno riservato per il primo ritorno di James Harden da avversario

Nella notte James Harden è tornato a Houston per la prima volta da avversario da quando ha lasciato i Rockets: durante la gara, la franchigia texana ha voluto dedicare un video-tributo al Barba, che è sicuramente uno dei giocatori più importanti della sua storia.

Harden è il leader All-Time dei Rockets per media punti, percentuale da 3 punti, tiri liberi, assist e triple-doppie, a Houston ha passato 8 stagioni e vinto il premio di MVP. Ieri Tillman Fertitta, owner dei Rockets, aveva dichiarato di voler ritirare la maglia #13 di Harden.

Welcome back, @JHarden13! Thanks for 8 great seasons in Houston. pic.twitter.com/ijOrPNMpAG

— Houston Rockets (@HoustonRockets) March 4, 2021