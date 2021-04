Forlì si illude ma sbatte contro il muro friulano: Udine vince in rimonta

Apu OWW Udine – Unieuro Forlì 79-70

(19-29; 23-8; 25-25; 12-8)

Inizio di gara shock per Udine, che subisce un parziale di 0-9 da Forlì, trascinata da 4 punti di Roderick. Coach Boniciolli è costretto a sostituire Johnson perché gravato di due falli: due triple di Italiano e Giuri prova a rilanciare Udine, ma la squadra ospite si porta sul 14 a 27 tirando 9/12 dal campo. L’Apu con il ritorno in campo di Johnson realizza un parziale di 9-0 grazie a tre canestri da tre punti e rientra fino al -1. Gli ospiti riescono a reagire trascinati dal solito Roderick e fissano il punteggio sul risultato di 30 a 36, ma Udine innesca un secondo parziale di 10-0 che la porta a condurre la gara complici le triple di Giuri e Antonutti.

Grazie a due ottime difese Udine chiude in vantaggio all’intervallo sul risultato di 42-37 e vince il secondo quarto per 23 a 8.

Forlì rientra in campo dagli spogliatoi e prende in mano la gara come aveva già fatto all’inizio: un parziale secco di 9-0 riporta l’Unieuro in vantaggio. Udine però non ci sta e reagisce portandosi sul +3. Roderick da tre punti pareggia il risultato sul 49 a 49: con le due triple di Johnson e Deangeli, protagonista con 6 punti consecutivi, l’Apu prova ancora una volta a scappare. Forlì accorcia le distanze grazie a un 3/3 dalla lunetta di Roderick dopo il fallo tecnico fischiato a coach Boniciolli, ma sulla sirena Mobio segna il canestro che vale il 67-62. Gli ultimi dieci minuti della partita vengono caratterizzati dal massimo vantaggio che Udine raggiunge nei primi minuti dell’ultimo quarto.

Nel finale Forlì non riesce a rispondere alle iniziative di Udine.

Tabellini

Udine: Johnson 15, Deangeli 12, Amato, Schina 2, Antonutti 6, Mobio 5, Foulland 5, Giuri 19, Nobile 5, Pellegrino 4, Italiano 6, Agbara n.e. All.Matteo Boniciolli

Forlì: Rush 6, Giacchetti 4, Campori, Natali 2, Bolpin 11, Landi 10, Rodriguez 8, Bruttini 6, Roderick 23, Dilas n.e. All.Sandro Dell’Agnello

