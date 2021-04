Dopo Varese-Trieste, coach Massimo Bulleri: “Onore ai ragazzi per quanto fatto “

Varese cede contro Trieste e chiude la stagione casalinga con una sconfitta che spegne le speranze di playoff, ma che può essere comunque “festeggiata” grazie alla salvezza. Dopo il 73 a 79 di Masnago, coach Massimo Bulleri ha concentrato l’analisi post partita sull’arduo percorso che i suoi ragazzi hanno compiuto nel corso di un campionato tutt’altro che semplice arrivando a conquistare la permanenza in Serie A per la prossima stagione.

«Cerco di essere obiettivo e dico che quella di questa sera non è stata la nostra migliore partita ed è un peccato perché ci tenevamo particolarmente a fare un’ultima partita in casa migliore. Non ci siamo riusciti, ma non posso rimproverare niente ai ragazzi che ci hanno provato fino alla fine. Dispiace molto e per certi versi i ragazzi si meritavano un finale diverso, ma Trieste ha giocato meglio, sono stati più concreti più cinici ed hanno tirato meglio. Hanno preso più rimbalzi d’attacco e sono stati più vivi sulle palle vaganti. A livello umano, però, sono estremamente contento di quello che è stato l’approccio e di quello che è stata la stagione fino a qui. Abbiamo l’amaro in bocca per il risultato di questa sera, ma guardando il quadro generale, rispetto a tre mesi ed alla partita di andata quando eravamo ultimi con 6 punti, se qualcuno allora ci avesse detto che oggi avremmo potuto permetterci di perdere e mantenere la categoria non ci avremmo creduto. Dobbiamo dare atto ai ragazzi che sono riusciti ad uscire da una situazione sportivamente drammatica alla grande e con pieno merito. Con le stimmate dei grandi uomini prima ancora che dei grandi giocatori».

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.