Fortitudo Bologna-Brindisi, le pagelle: Banks e Aradori assenti ingiustificati, Bostic e Krubally dominanti

Fortitudo Lavoropiù Bologna

Banks 4,5: il grande ex di partita delude le aspettative, soffrendo tantissimo la pressione di Thompson e Gaspardo, chiudendo con 4/14 dal campo.

Aradori 4: insieme a Banks, è il grande assente ingiustificato di questa partita. In affanno in entrambe le metà campo, conclude la partita con 4 punti, suo minimo stagionale.

Saunders 6,5: Insieme ad Hunt è l’unico a cercare di tenere in partita la Fortitudo, soprattutto nel primo tempo. Chiude con 17 punti e 8/13 dal campo.

Fantinelli 4,5: parte bene nel primo quarto, ma soffre anche lui difensivamente non riuscendo più a trovare ritmo nel secondo tempo.

Hunt 6,5: il migliore insieme a Saunders. Mette in difficoltà la difesa brindisina sotto le planche soprattutto nel primo tempo, ma perde ritmo nel secondo, come il resto della squadra. Chiude con 15 punti e 9 rimbalzi.

Withers 4: prova ad incidere nel terzo quarto con scarsi risultati. Soffre in difesa gli etserni brindisini.

Baldasso 4: viene chiamato in causa viste le evidenti difficoltà di Fantinelli, ma non riesce mai a creare qualcosa di pericoloso.

Tote 4,5: soffre tantissimo i lunghi brindisini, non riuscendo mai a trovare il giusto ritmo in attacco.

Cusin: s.v.

Manna: s.v.

Pavani: s.v.

Coach Luca Dalmonte 4,5: la sua squadra parte bene, ma dopo l’allungo brindisino nel secondo quarto, non riesce a reagire come avrebbe voluto. Con una Brindisi in allarme per gli infortuni, la Fortitudo avrebbe dovuto fare molto di più.

Happy Casa Brindisi

Perkins 6,5: parte a rilento soffrendo il duello con Hunt sotto canestro, con due falli nei primi minuti, ma si scatena nel secondo tempo, dominando la partita sotto le plance insieme a Krubally. Chiude con 13 punti.

Thompson 6,5: probabilmente non una delle sue migliori partite a livello realizzativo. Tuttavia, è sempre incisivo in difesa su Banks, e partecipa in modo attivo ad ogni azione dell’Happy Casa. Chiude con 5 punti e 6 assist.

Gaspardo 6: quando viene chiamato in causa, riesce sempre a farsi trovare pronto, sia in attacco che in difesa.

Willis 6,5: gioca un ottimo primo tempo a livello realizzativo e riesce ad essere sempre decisivo con tante piccole cose.

Visconti 6,5: la sua crescita è ogni domenica sempre più costante, soprattutto in fase difensiva. Unico neo l’1/6 dall’arco.

Krubally 7,5: autentico dominatore sotto le plance. Quando entra in partita, riesce a mettere in difficoltà gli avversari in entrambe le metà campo. Chiude con 14 punti, 7 rimbalzi e 27 di valutazione.

Udom 7: probabilmente il migliore del reparto italiani. Dopo essersi ripreso dal covid, sembra aver trovato un ritmo sempre più costante. Chiude con 11 punti e 8 rimbalzi.

Bell 7: anche lui cresciuto tanto partita dopo partita. A differenza di altre partite, riesce spesso a prendersi dei tiri in ritmo e forza poco. Chiude con 10 punti.

Bostic 8: è riuscito in poche settimane ad ambientarsi perfettamente nell’organico brindisino. L’ex Reggio Emilia è l’MVP di questa partita, giocata in modo ordinato, semplice, sia in attacco che in difesa, risultando fondamentale nell’allungo del secondo quarto. Chiude con 20 punti, 4/8 dall’arco e 22 di valutazione.

Motta 6: bagna il suo esordio in Serie A con 4 punti.

Guido: s.v.

Cattapan: s.v.

Coach Frank Vitucci 9: il suo capolavoro continua e sembra non volersi fermare. Nonostante l’ennesima assenza per infortunio di Zanelli, riesce sempre a trovare gli stimoli giusti per i suoi giocatori. Vittoria fondamentale per la lotta al secondo posto.