PIOVONO LIKE al commento della MADRE di POZZECCO sotto al post dell’Italbasket: cos’ha scritto?

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell’Italbasket, quest’oggi ha deciso di lasciar partire 3 giocatori: Sasha Grant, Michele Vitali e Momo Diouf.

Naturalmente ogni decisione di un C.T. porta a delle critiche e delle discussioni. Per esempio un tifoso azzurro si è lamentato del taglio di Grant, prodotto del settore giovanile di Reggio Emilia che, dopo vari giri, l’estate scorsa è proprio tornato ai biancorossi:

“Grant serviva come il pane, Poz ti adoro ma tante decisioni non le capisco😫”.

Fino a qui nulla di strano o simpatico. A meno che abbiate letto la prima risposta a questo commento. Infatti la mamma di Gianmarco Pozzecco, Laura Boegan, sui social @lauraboegan, ma per tutti Lalla, ha commentato con il suo account Instagram:

“non lo capisco io che sono sua madre non vedo come possano capire gli altri 🤣”.

In effetti il Poz è un personaggio abbastanza indecifrabile nella sua follia. Ma è il bello di Gianmarco. Se non fosse così, non sarebbe quello che è e quello che è stato.

Stiamo a vedere chi sarà l’ultimo giocatore che Gianmarco Pozzecco andrà a tagliare prima del Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico.

