Fortitudo Bologna, notizia SHOCK: lesione del tendine d’Achille per Pietro Aradori

Nella prima partita della finale del Tabellone Argento di Serie A2, valida per la promozione nella massima serie, Trapani Shark ha battuto la Fortitudo Bologna 85-73 in Gara-1, grazie a 39 punti di JD Notae. Ma la notizia più brutta della serata per la formazione biancoblu è stata l’infortunio subito da Pietro Aradori, rimasto in campo solo 2′: gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine d’Achille.

Aradori non solo non farà più parte di questa serie di finale, ma sarà assente tanti mesi per uno degli infortuni più gravi per un atleta. Oltretutto l’azzurro, nominato quest’anno MVP italiano di Serie A2, compirà 36 anni a dicembre e non sarà certo facile tornare sui propri livelli a questa età.

Nell’ultima stagione Pietro Aradori ha segnato 14.0 punti di media contribuendo alla positiva stagione della Fortitudo, che ora rischia di terminare contro Trapani anche a causa del suo infortunio. Il comunicato del club bolognese:

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Pietro Aradori hanno evidenziato una lesione benigna del tendine di Achille a livello dell’inserzione tendino muscolare. La risonanza magnetica eseguita questa mattina è stata visionata dal Dott. Rodolfo Rocchi, che valuterà direttamente il giocatore martedì prossimo, al rientro da Trapani, per definire – insieme allo staff medico di Fortitudo Pallacanestro – sia il percorso riabilitativo, sia gli esatti tempi di recupero.

