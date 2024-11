Fortitudo Bologna, e se in panchina tornasse Attilio Caja?

La Fortitudo nella giornata di ieri ha deciso di esonerare coach Devis Cagnardi, ex Cantù e Agrigento. A questo punto quindi la Fortitudo Bologna deve trovare un altro allenatore e tra i tanti nomi che sono usciti c’è anche quel del potenziale ritorno di Attilio Caja, ancora senza squadra e sempre a libro paga della Effe, visto che non si è trovato un accordo per la rescissione.

Il tecnico di Pavia conosce benissimo l’ambiente e gran parte dei giocatori del roster o perché li ha allenati l’anno scorso o perché li ha allenati in situazioni precedenti. Certo però sarebbe molto strano rivederlo sulla panchina dell’Aquila dopo quello che è successo in estate ma ormai siamo abituati a tutto, anche a vedere allenatori che non sembravano potessero mai tornare su una panchina e alla fine l’hanno fatto.

Ci sono anche delle alternative come Marco Calvani e Maurizio Buscaglia, entrambi fermi da diversi mesi. L’ex Trento e Pesaro sembra favorito rispetto all’ex Sassari però Calvani sarebbe un’alternativa di esperienza e più low cost rispetto a Buscaglia, considerando che comunque oggi devono pagare anche lo stipendio di Caja e Cagnardi. Stiamo a vedere chi la spunterà e se ci sarà il clamoroso ritorno di Attilio Caja sulla panchina della Fortitudo Bologna.

