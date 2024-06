EA7 Milano, ad un passo la firma di Tyson Ward

Il mercato estivo dell’Olimpia EA7 Milano, nonostante debba ancora iniziare ufficialmente, ha già ufficiosamente portato in biancorosso due giocatori: Josh Nebo e Nenad Dimitrijevic. Il terzo potrebbe diventare Tyson Ward. Secondo Fabrizio Lorenzi di Repubblica, Milano sarebbe infatti molto vicina all’accordo con la guardia/ala statunitense che in questa stagione ha vinto l’EuroCup con il Paris Basketball.

Classe 1997, Ward ha segnato 11.0 punti di media in EuroCup. Nella scorsa stagione aveva invece vinto un’altra competizione europea, la Basketball Champions League, con il Telekom Bonn.

📢 OLIMPIA MILANO is close to signing Tyson Ward, per sources. Ward averaged 11.0ppg in @EuroCup & 10.9ppg in @LNBofficiel with Paris in 2023/2024.@rep_milano @LegaBasketA | @EuroLeague

— Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) June 2, 2024