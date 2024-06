Un duro fallo su Caitlin Clark sta facendo molto discutere in WNBA

Caitlin Clark sta rapidamente diventando una delle giocatrici di spicco della WNBA, dopo qualche difficoltà iniziale. La star delle Indiana Fever sta segnando 16.9 punti di media ed è già andata 5 volte sopra i 20 punti in 10 partite disputate da professionista. Ma se da una parte Clark si sta preparando a diventare uno dei volti della WNBA del futuro, dall’altra sta attirando anche qualche antipatia da parte delle colleghe. Nell’ultimo match contro le Chicago Sky della sua principale rivale al college, Angel Reese, Clark ha subito un duro fallo a palla lontana da parte di Chennedy Carter.

Nel video si vede chiaramente Carter guardare soltanto Clark, urlarle “you bitch!” prima di tirarle una spallata sull’anca e farla cadere a terra. Il comportamento di Carter ha aperto una grande discussione, in TV e sui social, riguardo il trattamento che le avversarie stanno riservando a Clark.

Nel post-partita Caitlin Clark ha definito quella di Carter “non una giocata di basket”, mentre quest’ultima si è rifiutata di rispondere a domande sulla questione. L’allenatrice delle Fever, Christie Sides, ha dichiarato invece di aver inviato alla WNBA una serie di video per denunciare le scorrettezze ai danni di Clark, dopo aver sottolineato come si stesse sforzando per non ricevere una multa da parte della Lega.

Austin Rivers è intervenuto sui social rivolgendosi alle giocatrici WNBA e dicendo loro di smettere di odiare Clark, il motivo principale per cui si sta parlando così tanto di basket femminile negli ultimi mesi.

We gotta stop the cap and all the hate some of y’all Woman are putting on Caitlin. Lbh on why people have such high interest all of sudden in woman’s basketball. The Caitlin Clark effect!!! It’s not only because of her, but it is mainly because of her! Cut the jealousy please…. pic.twitter.com/qyCcpdKIxD — Austin Rivers (@AustinRivers25) June 2, 2024

Ed è inoltre tornato in voga un discorso di Charles Barkley, risalente a qualche settimana fa su TNT, in cui la leggenda NBA definitiva “meschine” le altre giocatrici per come si stavano comportando con Clark. “Dovreste ringraziare questa ragazza per i soldi e la visibilità che sta portando alla WNBA!” aveva detto Barkley.