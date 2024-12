Vigevano-Fortitudo, coach Pansa contro Caja: “Non si deve permettere!”

Storie tese nel post-partita di Vigevano-Fortitudo Bologna, valida per il 16° turno di Serie A2 e vinta dalla squadra ospite 71-78. In conferenza stampa l’allenatore di Vigevano, Lorenzo Pansa, ha attaccato direttamente il collega Attilio Caja, da poche settimane insediatosi sulla panchina di Bologna.

“Il Signor Caja è un grande allenatore e si è dimostrato ancora una volta l’uomo che ha sempre dimostrato di essere. Ha parlato tutta la partita con i miei giocatori, io non mi permetto mai di parlare con i giocatori della squadra avversaria, non è una cosa accettabile. Se si è offeso mi dispiace molto, ma io non accetto nè da Caja nè da Obradovic nè da un cretino come Pansa che vengano rivolti epiteti in continuo durante la partita ai giocatori della mia squadra. Al limite avrei dovuto farlo io per gli errori che abbiamo commesso” ha dichiarato Pansa, parole raccolte da BolognaBasket.