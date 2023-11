Fortitudo, l’ottava meraviglia è il derby: battuta anche Cento

“La capolista se ne va” è il coro che intona un PalaDozza tutto esaurito e ribollente di passione per i colori biancoblù, dopo che la Fortitudo Flats Service – sempre più padrona del Girone Rosso – ha inanellato l’ottava vittoria in altrettante gare prendendosi anche il derby contro la Sella Cento, sconfitta 84-72. Un’assenza sulla carta pesante come quella di Pietro Aradori non ha minimamente scalfito il sistema dei biancoblù, che di fatto hanno sempre comandato ritmi e punteggi e si sono resi protagonisti dell’ennesima prova di grande spessore: a non far sentire l’assenza del numero 4 biancoblù ci hanno pensato Matteo Fantinelli (16 punti, 10 rimbalzi e 5 assist) e Riccardo Bolpin (10 punti e 11 assist) che hanno dato solidità sugli esterni e a creato gioco per la coppia di americani che ancora una volta ha spadroneggiato sotto le plance, come dimostrano i 20 punti di Marc Ogden e i 19 con anche 8 rimbalzi di Deshawn Freeman.

Proprio sull’asse fantinelli-Ogden e grazie a una difesa da subito stritolante, la Fortitudo è partita forte mettendo il punto esclamativo sulla prima doppia cifra di vantaggio con lo splendido alley oop finalizzato da Freeman (21-11). Aggrappandosi ai muscoli e ai canestri di un chirurgico Archie Cento è riuscita a stare in scia nonostante anche dalla panchina siano arrivati quest’oggi buoni contributi per la Fortitudo, rientrata negli spogliatoi con il medesimo +7 di fine primo quarto (47-40). Il vero e proprio tsunami biancoblu si è scatenato dopo l’intervallo: dopo aver subito il canestro del 47-42, infatti, l’Aquila ha reagito piazzando un 15-0 di parziale che l’ha fatta volare a +20. Toccato poi anche il +22, i biancoblù hanno così innestato il pilota automatico e non si sono fatti intimidire neppure dai generosi tentativi di rientro di Cento, che non è comunque riuscita a spingersi oltre il -12.