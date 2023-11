La Winner League israeliana tornerà a giocare con delle restrizioni

Dall’inizio della guerra in Israele, il 7 ottobre, non si gioca a basket a nessuno livello. La Winner League israeliana ha annunciato che tornerà a giocare con delle restrizioni. La lega ha tenuto una riunione esecutiva domenica, in cui è stato stabilito che il torneo tornerà il 25 novembre.

Nella riunione dirigenziale tenutasi oggi (domenica) è stato confermato che la Winner Basket League ripartirà il 25/11. Le partite si svolgeranno nelle sedi di casa delle squadre, salvo che ciò non sia possibile per indicazioni del Comando di Casa. Inoltre, vista la situazione di sicurezza, è stato deciso che non ci saranno restrizioni al trasferimento degli stranieri per tutta la stagione. Inoltre, uno straniero che ha lasciato e/o lascerà il suo gruppo per qualsiasi motivo e decide di tornare in Israele, potrà rientrare solo nel gruppo da cui ha lasciato.

כמו כן, הוחלט לנוכח המצב הביטחוני כי העונה לא תהיה הגבלה על העברת זרים לכל אורכה. בנוסף, זר שעזב ו/או יעזוב את קבוצתו מכל סיבה שהיא ויחליט לשוב ארצה, יוכל לחזור רק לקבוצה אותה הוא עזב. — Winner League (@WinnerLeague) November 12, 2023

Tutte le squadre giocheranno nelle loro sedi, a meno che la situazione della sicurezza dovuta alla guerra in corso non lo permetta. Inoltre, la Lega ha rimosso il limite delle transazioni di giocatori stranieri. Di conseguenza, le squadre i cui stranieri decidono di lasciare le organizzazioni a causa della guerra potranno ingaggiare nuovi giocatori.

Tuttavia, hanno introdotto una nuova restrizione. Ogni giocatore straniero che lascia la squadra a causa della guerra potrà tornare a giocare nel campionato solo per la squadra che ha lasciato.

Il Maccabi Playtika Tel Aviv (EuroLeague), l’Hapoel Shlomo Tel Aviv (EuroCup), l’Hapoel Bank Yahav Jerusalem e l’Hapoel Holon (entrambe – Basketball Champions League) sono le uniche squadre di basket attive nel Paese al momento. Altre squadre israeliane hanno perso diversi giocatori stranieri a causa della guerra in corso. Mentre alcune hanno già firmato i sostituti, altre stanno lottando per farlo. Al momento non è chiaro se le partite si giocheranno a porte chiuse o con un pubblico di tifosi.