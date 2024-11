Kenneth Faried a Reggio Emilia: dov’era finito l’ex campione del mondo?

Il clima odierno del mondo del basket italiano è stato stravolto poco dopo mezzogiorno dall’annuncio, totalmente a sorpresa, della firma di Kenneth Faried con la Pallacanestro Reggiana. Si tratta di un colpo prima di tutto mediatico, visto che stiamo parlando di un ex campione del mondo con Team USA, nonché giocatore chiave dei Denver Nuggets tra il 2011 e il 2016. Era però da un po’ che non si sentiva parlare di Faried, che aveva giocato la sua ultima partita in NBA nel 2019 con gli Houston Rockets. Dov’era quindi finito The Manimal e cos’ha fatto in questi anni, prima di approdare in Italia?

Nella stagione 2018-19, appunto l’ultima di Faried in NBA, il giocatore ha indossato le maglie dei Brooklyn Nets e degli Houston Rockets, totalizzando 37 partite. Decisamente migliori i numeri a Houston, con 12.9 punti e 8.2 rimbalzi di media. Una parentesi importante in una squadra che ha vinto alla fine 53 partite quella stagione, ancora con la guida di James Harden. Sorprese un po’ quindi la firma di Faried con i Zhejiang Guangsha Lions, in Cina, nella stagione successiva. Faried non ci è rimasto molto, per 7 partite, in cui è stato comunque leader della squadra per punti e rimbalzi.

Da dicembre 2019 ad agosto 2021 il nulla: Faried è rimasto free agent un anno e mezzo, prima di firmare in Porto Rico con i Leones de Ponce, coi quali ha giocato solo 3 partite. In estate la Summer League con i Blazers, poi un workout con i Lakers senza alcun seguito. A ottobre l’approdo al CSKA Mosca prima dell’esclusione dalle coppe. In Russia l’americano ha disputato 3 partite in VTB League e 7 in EuroLega con scarsissimi risultati, solo 2.3 punti di media prima del taglio arrivato a dicembre 2021. Quindi il ritorno negli USA con i Grand Rapids Gold, l’affiliata in G League di quei Nuggets che lo avevano reso grande. Tre stagioni in G League con Grand Rapids, Austin Spurs e Mexico City Capitanes: buone cifre ma non abbastanza per tornare in NBA.

Nella passata stagione a Mexico City Kenneth Faried è andato in doppia-doppia di media: 12.7 punti e 11.3 rimbalzi a partita, disputando 30 partite totali. Ora, a 35 anni compiuti da pochi giorni, la prima firma in Italia, Reggio Emilia sarà la sua seconda esperienza europea dopo il CSKA. La prima volta non andò benissimo, la speranza dei biancorossi è però quella di ritrovare il Manimal che abbiamo conosciuto oltreoceano.