Paris INCONTENIBILE! La Virtus Bologna perde in volata nonostante la coppia Clyburn-Cordinier

Paris Basketball – Virtus Segafredo Bologna 81-78

(21-24; 23-14; 25-23; 12-17)

La Virtus Segafredo Bologna cede nel Round 11 di Turkish Airlines Euroleague 2024/25 sul campo del Paris Basketball per 81-78 in volata, scendendo ad un record 2-9. Ai felsinei non sono bastati i 25 punti di Clyburn e i 16 punti, 8 assist e 7 rimbalzi di Cordinier (28 di valutazione).

1° quarto

Avvio sprint della Virtus, dato che Clyburn e Cordinier piazzano in totale tre triple e un jumper di Grazulis vale anche il 2-13 in avvio. Dopo un tap-in di Kratzer e una bomba di Shorts, Clyburn e l’ex Treviso Jantunen si scambiano dei colpi, sebbene poi Shorts ancora dalla lunetta valga l’11-18. I transalpini non riescono comunque a completare il riaggancio, dato che Cordinier al ferro e un paio di canestri facili di Morgan e Clyburn respingono gli effetti delle prime giocate di Hifi e soprattutto Lo (19-24). Al termine del quarto, un tap-in di Hayes porta il Paris Basketball a un possesso di distanza (21-24 dopo 10’).

2° quarto

A seguito di un bel paio di canestri da vicino di Shengelia e Diouf, i liberi di Shorts e gli appoggi di Malcom e Lo valgono anche il -2 parigino, immediatamente replicato dalla bomba di Clyburn del 28-33. I padroni di casa, comunque sia, poi premono sul pedale dell’acceleratore e piazzano un break di 12-0, impreziosito ancora dalle giocate di un gran Maodo Lo, da uno step-back di Hifi e dagli appoggi di Cavaliere ed Hayes. L’importante bomba di Shengelia del 40-36 interrompe l’emorragia della Virtus, prima che Ward dall’arco e i liberi di Cordinier chiudano il tempo sul 44-38.

3° quarto

La ripresa si apre con l’alley-oop tra Shorts ed Hayes e il recupero di Ouattara per il +9 Paris, Cordinier e un solido Diouf cercano di rispondere per la Segafredo ma una bomba di Hifi aumenta il massimo vantaggio capitolino (55-44). Con una tripla di Pajola e coinvolgendo efficacemente Zizic sotto i tabelloni, Bologna ritocca il -7, Hifi e Sy rispondono colpo su colpo, prima che Cordinier piazzi il gioco da tre punti del 61-55. Un altro paio di belle giocate di Zizic nel pitturato fanno risalire la Virtus fino al -2, sebbene poi Shorts salga in cattedra ispirando un break di 8-0, armando anche la mano del tiratore Ward (69-61 dopo 30’).

4° quarto

Dopo un jumper realizzato da Belinelli, Shorts piazza un importante recupero e una bomba di Jantunen lancia il Paris sul +14, prima che i liberi di Morgan firmino il 77-65 a 5’ dalla fine. Una serie di belle incursioni di Shengelia e un appoggio di Cordinier, comunque sia, non fanno mollare gli ospiti, che anche con un jumper di Diouf e una bomba di Clyburn riaccendono la sfida (77-75 a 100” dalla fine). Un libero di Shorts interrompe il break Segafredo di 0-12, Clyburn non riesce a replicare e due pesanti errori dalla lunetta di Diouf non permettono il riavvicinamento ulteriore. Con un jumper di Shorts a 12” dal termine, infatti, il Paris Basketball vola sul +5, Belinelli dall’angolo realizza comunque la tripla dell’80-78 e sul seguente fallo intenzionale subito, Nadir Hifi rimette scrive il nuovo +3 a tabellone. L’ultima chance della Segafredo si spegne con il tiro di Clyburn dall’arco, che finisce molto corto. Finisce 81-78.

Tabellini:

Paris: Shorts 19, Malcolm 3, Hifi 11, Ward 6, Cavaliere 2, Sy 2, Kratzer 4, Lo 15, Hayes 8, Shahrvin NE, Jantunen 0, Ouattara 8. All. Tiago Splitter.

Virtus Bologna: Cordinier 16, Belinelli 5, Pajola 3, Clyburn 25, Shengelia 8, Hackett 0, Grazulis 2, Morgan 4, Polonara 0, Diouf 6, Zizic 9, Tucket 0. All. Luca Banchi.

QUI le stats complete del match.

Fonte: LBA