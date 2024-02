Milano si consola vincendo la Next Gen Cup: battuta Tortona

Dopo la delusione nella finale di Coppa Italia, persa contro la Ge.Vi Napoli, l’Olimpia Milano si consola parzialmente mettendo in bacheca la Next Gen Cup. Si tratta della principale competizione a livello giovanile in Italia, iniziata a ottobre e conclusasi oggi con la finale tra i biancorossi e Tortona.

A vincere, come detto, è stata l’Olimpia: 76-79, al termine di una gara combattuta e in rimonta, visto che i piemontesi all’intervallo erano a +5. Lorenzo Baldi ha segnato 25 punti per il Derthona Basket, ma Francesco Ferrari per l’EA7 ha fatto meglio: 26 punti e 13 rimbalzi, compresi i 2 tiri liberi che hanno rotto la parità nell’ultimo minuto di gioco. Un 1/2 dalla lunetta di Baldi e il canestro di Achille Lonati (11 punti) hanno poi consegnato definitivamente la vittoria a Milano.

Per i biancorossi è la prima Next Gen Cup, giusta alla sua terza edizione: nel 2022 aveva vinto Varese, mentre nella passata stagione Pesaro.