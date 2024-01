Francesco Maiorana, presidente di LNP, DURO sui comportamenti di Trapani e Torino

Il big match di A2 di ieri sera, quello tra Torino e Trapani Shark, ha lasciato strascichi evidenti. In una querelle che va avanti dalla scorsa estate, prima i tifosi gialloblu hanno esposto striscioni contro Valerio Antonini, presidente granata, e Valeriano D’Orta, DS dei siciliani nonché ex dirigente di Torino, poi dopo la vittoria di un solo punto Trapani ha pubblicato un durissimo e anche offensivo post sui social.

Per placare gli animi poco fa è intervenuto Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, con una nota ufficiale:

Quanto accaduto, prima, durante e dopo la partita tra Basket Torino e Trapani Shark non può lasciare indifferenti e ci costringe ad intervenire con una nota di biasimo per stigmatizzare tali comportamenti.

Nello specifico, il riferimento è ai numerosi cori di insulto, ed agli striscioni esposti da una seppure sparuta frangia del pubblico presente al PalaGianniAsti, nei confronti del Presidente e del Direttore Sportivo di Trapani.

Allo stesso modo non possiamo non evidenziare l’utilizzo eticamente improprio di canali ufficiali di Trapani Shark per la pubblicazione di un post dai contenuti chiaramente offensivi nei confronti della compagine avversaria e del Presidente di Basket Torino.

Pur attraverso modalità e soggetti diversi, sono stati gravemente calpestati valori sportivi di assoluta eccellenza come il rispetto verso gli avversari e le persone. Già all’insorgere di una criticità ritenuta fuori luogo, nei modi e nei contenuti, ci siamo fatti parte attiva nei confronti dei Presidenti delle due Società invitandoli ad un tavolo per confrontarsi e dirimere ogni contrasto, nell’interesse comune del Movimento cestistico che rappresentiamo e della sua immagine.

Tale invito ad oggi è stato purtroppo disatteso dalle parti ma stante l’escalation ancora più negativa che sta assumendo la vicenda auspichiamo che un ritrovato senso di responsabilità induca le Società a riflettere ed ad accettare l’invito ad un incontro che a breve, come LNP, provvederemo certamente a rinnovare.

I valori fondamentali trasmessi dallo sport vanno preservati sempre ed in ogni modo ed LNP, nell’ambito del suo ruolo istituzionale, vuole e deve essere un baluardo a difesa degli stessi per confermarli convintamente in ogni occasione necessaria, quale riteniamo essere diventata la circostanza attuale