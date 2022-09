Francia a corrente alternata ma nel finale piega la Bosnia e arriva così il terzo successo

BOSNIA – FRANCIA 68-81

(19-19, 15-25, 16-8, 18-29)

Terza vittoria su 4 partite per la Francia che riesce a battere la Bosnia solo nei minuti finali e si dimostra ancora una volta squadra molto solida e concreta, anche se occorre registrare un pessimo terzo quarto con solo 8 punti realizzati e tantissime palle perse. Ottime le prestazioni di Heurtel, Yabusele (15 punti e miglior realizzatore) e Gobert.

Ottima partenza quella della Bosnia grazie alle due triple in sequenza di Roberson e una ad opera di Musa (11-7) ma la Francia replica immediatamente con i canestri di Gobert, Fourier e la schiacciata imperiosa di Fall che vale il pareggio (13-13). Gli uomini di Collet riescono a compiere il sorpasso ma una splendida alley-oop sulla sirena del primo quarto di Halilovic riporta ancora la partita in parità (19-19). Il secondo periodo si apre con la tripla di Heurtel ma la Bosnia, grazie alle ottime giocate di Atic e Halilovic si riporta a +3 sui francesi (29-26). I galletti però decidono di aumentare i giri del motore riuscendo infatti, con una rapida circolazione di palla, a trovare tiri aperti dalla lunga distanza nuovamente con Heurtel e poi con Yabusele e Fourier (29-35). La Bosnia sembra accusare un po’ il colpo commettendo tanti errori al tiro e faticando enormemente a contenere l’offensiva francese e sul finire del primo tempo Fourier e Albicy (bomba) ritoccano il margine di vantaggio (34-44). La Francia riesce a mantenere il vantaggio pressochè invariato sino alla metà del terzo quarto con le realizzazioni da parte di Yabusele ed Heurtel (40-52) ma poi arriva un momento di totale annebbiamento con la Bosnia che infligge un tremendo parziale di 10-0 firmato da Atic, Halilovic e Nurkic e a 10′ dal termine riduce lo svantaggio solamente a 2 lunghezze (50-52). L’ultimo periodo si apre con i canestri di Poirier e Fourier (ben 5 punti consecuitivi conditi anche da una tripla) che sbloccano finalmente il punteggio per i francesi ma la Bosnia risponde con le triple di Roberson e Nurkic portando sul + 2 (61-59). Nel momento di difficoltà però la Francia non si disunisce e riesce a scappare sul + 5 con la tripla di Heurtel e la schiacciata di Yabusele (63-68). La Bosnia prova a rimanere attaccata al match con Roberson ma poi è costretta a subire lo strapotere fisico sotto canestro di Gobert e Tarpey e la precisione al tiro di Yabusele e Heurtel piazzando insieme un break di 9-0 che manda definitivamente a tappeto la formazione di coach Bekir (68-81) e regalando alla Francia la terza vittoria su 4 partite sin qui disputate.

Tabellini

Bosnia: Atic 10, Campara 0, Gegic 0, Halilovic 14, Kamenjas 3, Lazic 0, Musa 14, Nurkic 14, Penava 0, Roberson 13, Sulejmanovic 0, Vrabac 0. All: Bekir

Francia: Albicy 3, Fall 4, Fournier 14, Gobert 11, Heurtel 14, Luwawu-Cabarrot 0, Maledon 0, M’Baye 0, Okobo 4, Poirier 9, Tarpey 7, Yabusele 15. All: Collet

Foto: fiba.basketball