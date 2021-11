Frank Elegar, l’esito degli esami: stagione finita

Dopo il brutto infortunio di ieri nel riscaldamento, prima della gara contro Tortona, gli esami hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo per Frank Elegar. Una vera tegola per la Ge.Vi Napoli, che perde il suo centro titolare subito dopo aver perso anche Josh Mayo, sostituito da Jeremy Pargo. Elegar non tornerà in campo in questa stagione e i partenopei dovranno attingere nuovamente al mercato.

Questa la nota di Napoli:

La Gevi Napoli Basket comunica che il giocatore Frank Elegar, a seguito dell’infortunio subito nel corso del riscaldamento della gara contro la Bertram Tortona, è stato sottoposto ad accurati accertamenti strumentali da parte del responsabile sanitario della società Dott. Nino D’Alicandro, che hanno confermato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il giocatore dovrà essere sottoposto, nei prossimi giorni, ad intervento chirurgico.

Foto: Napoli Basket