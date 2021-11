Il nome di Jaylen Brown è stato menzionato dei rumors di trade per Ben Simmons. Poco dopo però è arrivata la notizia dell’infortunio del giocatore, che nell’ultima gara contro Dallas era uscito dal campo in anticipo. Come dichiarato da coach Udoka, Brown perderà 1-2 settimane a causa di uno stiramento.

Una tegola per Boston, che ha iniziato la stagione 4-6 e aveva in Brown il suo miglior giocatore. La guardia aveva mantenuto finora 25.6 punti di media.

#NEBHInjuryReport update: Jaylen Brown will likely miss 1-2 weeks with a right hamstring strain, according to Coach Udoka. — Boston Celtics (@celtics) November 8, 2021