G-League, Terry Roberts ferito GRAVEMENTE da un proiettile fuori da un bar di Philadelphia

Un giocatore della NBA G League di New York è stato colpito e gravemente ferito da un proiettile vagante all’esterno di un bar nel quartiere Olney di Philadelphia domenica, secondo quanto riportato da 6abc.com. Le autorità sono arrivate alla 5th Street Lounge intorno alle 12:45 e hanno trovato Terry Roberts, guardia dei Long Island Nets di 23 anni, colpito da un proiettile nella parte superiore del petto.

Roberts si era recato a Philadelphia nel fine settimana per fare un favore a un amico. I due si sono fermati al bar e in quel momento hanno vissuto da dentro una sparatoria in strada e un proiettile ha colpito Roberts. All’inizio c’è mancato poco, ma ora i medici dicono che Roberts sopravvivrà. Gli hanno staccato il respiratore e lunedì ha potuto parlare con i genitori.

“Sta guarendo”, ha detto la madre di Roberts. “Sta bene. È in stato di shock. È una situazione traumatica quella che è accaduta”.

Quattro sospetti sono fuggiti a bordo di una Nissan Altima grigia. Secondo le autorità, una guardia giurata fuori servizio ha sparato contro l’auto in fuga.

“È stata dura”, ha detto Terrace Roberts, il padre di Terry. “Una valanga di emozioni, di dolore interiore e di gestione della situazione”.

Sia la sparatoria che la guardia fuori servizio sono oggetto di indagine.

