Gabriele Procida ha commentato la trade che lo ha portato ai Jazz: “Mi ero appena svegliato dal riposino…”

Gabriele Procida una settimana fa circa è stato ceduto dai Detroit Pistons, che ne detenevano i diritti dopo averlo scelto al Draft 2022 con la chiamata #36 (via Portland), agli Utah Jazz. Nello scambio Simone Fontecchio, suo compagno di Nazionale, è finito a Detroit dove ha già disputato 3 partite.

Finora Procida non ha mai messo piede in NBA, ma è probabile che prima o poi, nei prossimi anni, lo farà. In questa stagione sta avendo spazio in EuroLega all’Alba Berlino, con la quale sta segnando 8.6 punti di media.

Intervistato da Pierluigi Pardo per DAZN Got Game, il format sul basket di DAZN, Procida ha raccontato come ha scoperto della trade e come l’ha presa:

“Essere scambiati gasa? Beh, oddio… Quando l’ho saputo ero a letto, mi ero appena svegliato dal riposino pomeridiano! Mi ha chiamato il mio agente, che è lo stesso di Simone, e mi ha detto ‘Tu vai a Utah e Fontecchio va a Detroit’. Gli ho risposto di non dire cavolate, non ci credevo. Pensavo fosse uno scherzo. Però sono contento, mi hanno detto che Utah è un’organizzazione super e quindi sono felicissimo di farne parte. Vediamo come si evolverà da qui a fine stagione, ma sono positivo” ha dichiarato Procida.