APOTEOSI NAPOLI: battuta Brescia nel segno di Jacob Pullen!

GEVI NAPOLI – GERMANI BRESCIA: 80 – 74

(19 – 11; 34 – 30; 61 – 46; 80 – 74).

La GeVi Napoli replica l’impresa pomeridiana di Reggio Emilia ed elimina clamorosamente Brescia, altra grande favorita delle Final Eight.

Prestazione pazzesca di Jacob Pullen che manda in tilt la difesa bresciana per l’intera partita, mai riuscita a trovare contromisure per fermare la stella americana della Gevi.

1° TEMPO

Igor Milicic disegna un’impostazione totalmente diversa rispetto alla gara di campionato di due settimane fa, in cui i lombardi dominarono dal primo all’ultimo minuto al PalaBarbuto : subito in campo il giovane Mabor e De Nicolao per allungare le rotazioni e garantire un ritmo difensivo altissimo.

Brown è ispiratissimo dall’arco insieme a Sokolowski, mentre Brescia fa fatica a trovare la via del canestro (3 su 13 dal campo nei primi 6 minuti); Gabriel e Della Valle provano a smuovere qualcosa, ma l’ingresso in campo di Pullen crea non pochi problemi a coach Magro che vede i suoi scivolare a meno 10 a inizio secondo periodo.

Brescia ricuce lo strappo con un’ottimo Gabriel – migliore in campo per i suoi – e Christon inizia ad attaccare i fianchi di Ennis e De Nicolao con cinque punti di fila; Napoli ritorna a eseguire splendidi aiuti difensivi, corre in contropiede e chiude il secondo periodo sul +4 (34 a 30) con una schiacciata da highlights di Brown sulla sirena in faccia a Bilan.

Zubcic conferma il momento negativo della sua stagione tirando con 0 su 8 dal campo; dall’altra parte il suo connazionale Bilan fa altrettanta fatica sotto le plance divorandosi semplici tap-in e collezionando diverse palle perse.

2° TEMPO

Nel terzo periodo periodo tutti si aspettano una partenza forte di Brescia, ma la coppia Brown – Pullen semina il panico: il primo mette a segno tre triple di fila in due minuti, l’altro conclude un gioco da 3+1, appoggia al ferro e segna un’altra tripla che porta Napoli sul massimo vantaggio (+16). Kenny Gabriel interrompe l’emorragia con un tiro dall’angolo, ma all’ultima pausa Napoli vanta uno scarto importante (46 – 61) che permette a coach Milicic di pianificare un finale di gara in gestione.

Brescia è la capolista della LbA, squadra che finora ha giocato una pallacanestro di gran livello e in apertura di quarto periodo ci ricorda il perché.

Petruccelli ruba due palle di fila e Gabriel arricchisce lo score personale riaprendo il match (-6) a sei minuti dalla fine, con Napoli costretta al bonus falli anzitempo.

Tomislav Zubcic vuole lasciare un contributo personale e prova a mettere una pezza sulla sua partita negativa segnando cinque punti di fila che rimandano Brescia a distanza; i possessi decisivi passano nelle mani di Pullen che penetra e segna, e se non segna subisce fallo inducendo al bonus anche gli avversari. Fioccano i viaggi in lunetta, il cronometro resta fermo più volte, complice l’esperienza di Ennis e la furbizia tattica di Milicic.

La tripla di Della Valle prova a ridare una flebile speranza ai suoi, ma il finale è amministrato alla grande dalla GeVi che vola in semifinale e raggiunge Reggio Emilia.

Notte da ricordare per i tanti supporters partenopei accorsi a Torino: per la semifinale di Sabato è pronto un vero e proprio esodo.

TABELLINI

GEVI NAPOLI BASKET: Pullen 25, Brown 19, Sokolowski 12, Owens 9, Ennis 8, Zubcic 5, De Nicolao 2, Mabor, Lever

GERMANI BRESCIA: Gabriel 19, Della Valle 12, Christon 11, , Burnell 10, Petruccelli 8, Massinburg 7, Bilan 4, Cobbins 3, Cournooh, Akele.

Foto: Napoli basket on X

Leggi anche: Virtus spenta, Galloway firma lo PSICODRAMMA: Reggio Emilia in semifinale alle Final Eight!