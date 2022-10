Gabriele Procida, subito grande esordio in EuroLega con l’Alba Berlino

Questa sera, oltre al ritorno in EuroLega della Virtus Bologna dopo 14 anni, era in programma anche l’esordio assoluto nella competizione per Gabriele Procida. Arrivato all’Alba Berlino in estate dopo la retrocessione con la Fortitudo Bologna, il talento italiano scelto all’ultimo Draft NBA dai Detroit Pistons aveva già giocato in Bundesliga lo scorso weekend, segnando 2 punti contro Bamberg.

Decisamente più convincente la prima in EuroLega, una competizione sicuramente più provante, contro il Partizan Belgrado. Berlino ha vinto nettamente, 100-84, e Procida è stato tra i migliori marcatori. L’azzurro ha segnato 12 punti in 13′ scarsi, tirando 3/3 da due, 2/4 da tre e risultando il terzo miglior marcatore della formazione tedesca. Procida era a quota 9 punti già a fine primo tempo, dopo essere rimasto in campo appena 5′. Tra i canestri realizzati, anche due schiacciate che hanno fatto saltare in piedi il pubblico della Mercedes-Benz Arena.

Go get that Rebound and finish with authority 😤#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/58FuJboQ7P — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 7, 2022