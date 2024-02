Gandini: “Supercoppa in Arabia? Ci stiamo provando! Sulla Coppa Italia invece…”

Umberto Gandini, Presidente di Lega Basket, ha parlato in conferenza post vittoria della Generazione Vincente Napoli del futuro della LBA e della possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita per qualche competizione, specialmente la Supercoppa che non è un evento federale ma organizzato da Lega Basket:

“Per quanto riguarda le giornate di campionato, mi sento di dire che sarà davvero molto difficile, è particolarmente complesso il tutto. Per quanto riguarda trofei all’estero, l’ho già detto. Campionato e Coppa Italia sono trofei federali e ritengo giusto siano giocati qui. Escludo che le Final Eight possano andare all’estero. La Supercoppa è un evento di Lega ed è sicuramente il format che più si presterebbe a un eventuale disputa all’estero. Ci abbiamo provato, ci stiamo provando. Ma questo non chiude all’ipotesi. Però sì, non ha nulla a che vedere con i titoli federali ma solo per la Supercoppa”, ha detto Umberto Gandini sulla possibilità di vedere la Supercoppa Italia in Arabia Saudita.

Stiamo a vedere se ciò succederà già a settembre ma ci immaginiamo che può assolutamente essere. Sicuramente alla prossima Supercoppa Italiana ci saranno Napoli e Milano, chissà se disputeranno la rivincita della Coppa Italia di ieri in Arabia Saudita…

Leggi anche: “De Laurentiis porti Pozzecco sulla panchina del Napoli”: la richiesta disperata de Il Napolista