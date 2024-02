“De Laurentiis porti Pozzecco sulla panchina del Napoli”: la richiesta disperata de Il Napolista

A Napoli stanno vivendo due momenti agli antipodi se si parla di calcio e basket. Perché il Napoli Basket ha appena vinto la prima Coppa Italia della sua storia (se si considera questa società, la seconda se si parla della città di Napoli), mentre nel calcio non riescono nemmeno a vincere in casa contro il Genoa e, anzi, hanno persino rischiato di perdere la gara. Ecco quindi il perché della richiesta disperata de Il Napolista ad Aurelio De Lauentiis di puntare su Gianmarco Pozzecco per la panchina del Napoli Calcio.

“Ecco, il Napoli ingaggi il suo Ted Lasso. E cioè Gianmarco Pozzecco. È l’unico uomo sulla faccia della terra in grado di riportare entusiasmo a Napoli. Che può scuotere uno spogliatoio che ormai non reagirebbe neanche all’elettroshock. De Laurentiis vada a prenderlo in Francia o dovunque sia. Lo convinca. Lo porti a Napoli. Pozzecco è talmente folle che non potrebbe mai rifiutare. Mai. Gli affianchi un nerd che ha preso il patentino a Coverciano. Usi il metodo Rocky Balboa, conceda una chance al migliore dei neodiplomati a Coverciano, uno che sa tutto di quelle inutilità del calcio contemporaneo. Lui dirige gli allenamenti, Pozzecco fa tutto il resto. Pozzecco li prepara all’agonismo. Pozzecco è uno che ha vinto l’argento olimpico. È uno che la competizione ce l’ha nel sangue. Bisogna solo che non si faccia espellere. Riporterebbe allegria, secondo me persino in Osimhen che non sorride dal giorno dello scudetto. Il nerd prepara tatticamente la squadra e Pozzecco li allena alla vita”.

Naturalmente ci sembra (quasi) impossibile che Aurelio De Laurentiis possa puntare seriamente su Pozzecco per la panchina del Napoli. Però è anche vero che solo lui potrebbe fare un’azione del genere o simile…

