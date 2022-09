Gara decisa nel finale: la spunta la Spagna contro la Turchia

TURCHIA – SPAGNA 69-72

(18-17; 16-21; 16-18; 18-13; 19-16)

La Spagna lancia un segnale importante vincendo questa partita e si assicura il primo posto del girone A. Una gara sempre in equilibrio, che ha visto la Turchia prendere il comando a metà del primo quarto con la tripla di Osman e la giocata di Sengun. La reazione della Spagna arriva nel finale di secondo quarto: nonostante 5 punti consecutivi di Mahmutoglu, la squadra allenata da coach Scariolo si porta in vantaggio sul risultato di 34-38 all’intervallo grazie a 4 punti di Sainz e due canestri di Pradilla e Brown.

La produzione offensiva della Spagna cala nel terzo quarto: ne approfittano Korkmaz e Osman per riportare in vantaggio la Turchia con un parziale di 12-5. Sul risultato di 49-47 Brown torna a muovere il tabellino spagnolo, assistito a ruota da Diaz e Garuba. La partita si infiamma nell’ultimo quarto con il parziale di 9-0 costruito da Korkmaz e Sengun. Brown frena la corsa degli avversari con 4 punti consecutivi e Lopez-Arostegui segna la tripla del sorpasso. Lo stesso Lopez-Arostegui segna il canestro del +4 a 1 minuto dal termine: Osman riduce lo svantaggio segnando in penetrazione e convertendo il tiro libero assegnatogli per il fallo subito, ma perde una brutta palla con 19” sul cronometro e la Spagna si aggiudica l’incontro.

Tabellini

Turchia: Larkin 3, Hazer 5, Osman 20, Mahmutoglu 5, Sanli 4+10r, Tuncer 2, Korkmaz 16, Sengun 14+12r, Osmani, Saybir N.E., Bitim N.E., Kabaca N.E. All: Ataman

Spagna: Brown 11+7a, Pradilla 6, Lopez- Arostegui 9, Ja.Fernandez 3, Brizuela 6, Diaz 3, Saiz 4, W.Hernangomez 15, Garuba 4, J.Hernangomez 8, Parra 3, Fernandez N.E. All: Scariolo

BOX SCORE COMPLETO

Foto: fiba.basketball