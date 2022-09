Missione compiuta per la Lituania che battendo la Bosnia conquista un posto gli ottavi

LITUANIA – BOSNIA 87-70

(28-28, 28-14, 19-17, 12-11)

Partita giocata ad altissimi ritmi sin dalle prime battute e con ottime percentuali dal campo per ambedue le squadre con la Lituania che piazza subito un mini break (13-7) grazie alle realizzazioni di Valunciunas, Sabonis e Grigonis. Ma la Bosnia risale la china nei minuti successivi trascinata dalla coppia Nurkic-Musa e dalla bella tripla di Roberson che vale il 20-16; nel finale di quarto si scatena però, Grigonis che firma la bellezza di 14 punti in 7 minuti (4 triple a bersaglio) rispedendo avanti la formazione lituana (26-18). Ancora una volta gli uomini di Bekir non si disuniscono e riescono ad impattare il match sul 28-28 con le bombe di Atic e Nurkic realizzandola proprio sulla sirena. L’inizio della seconda frazione si gioca sul filo dell’equilibrio con la Bosnia che effettua il sorpasso grazie ai due punti di Kamenjas ma la Lituania risponde al fuoco con le ottime giocate di Brazdeikis e Giedraitis (38-36). Poi però i lituani alzando il ritmo in attacco e aumentando anche l’intensità difensiva infliggono con Valuncianas, Sabonis e Jokubaitis un parziale di 15-3 che manda completamente in bambola la squadra bosniaca che ora si trova sotto di 14 punti all’intervallo lungo (56-42).

La Lituania continua a produrre bellissime azioni vincenti anche nel terzo quarto di gioco firmate soprattutto da Brazdeikis, Jokubatis e Valuncianas che inchioda con un alley-oop il canestro del 69-47. La Bosnia tuttavia ha un sussulto e con le realizzazioni in sequenza da parte di Vrabac, Halilovic e Gegic riesce ad arrivare al -11 (70-59). Ma la reazione bosniaca si rivela effimera ed estemporanea perchè in chiusura del terzo quarto arriva la bomba di Butkevicius che permette alla Lituania di allungare ulteriormente (75-59). Nell’ultimo quarto la Bosnia ci riprova a portarsi sotto arrivando al -12 (77-65) ma poi è costretta ad alzare bandiera bianca e la formazione lituana chiude definitivamente la partita con le triple di Butkevicius e Kuzminskas (87-70).

Tabellini

Lituania: Brazdeikis 13, Butkevicius 13, Echodas 0, Gedraitis 5, Grigonis 16, Jokubaitis 9, Kuzminskas 5, Lekaviciu 1, Sabonis 12, valanciunas 13, Zemaitis 0, Zukauskas 0. All: Maksvytis

Bosnia: Atic 5, Campara 0, Gegic 7, Halilovic 4, kamenjas 4, Lazic 0, Musa 22, Nurkic 15, Penava 0, Roberson 8, Sulejmanovic 0, Vrabac 5. All: Bekir

Foto: fiba.basketball