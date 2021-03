Gary Payton si è aperto su suo fratello minore Kobe Bryant: “Odio che Kobe se ne sia andato e odio che non sia più qui”

Gary Payton non ha altro che amore, rispetto e apprezzamento per il suo ex compagno di squadra dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. A Payton è stato chiesto della sola stagione in cui ha giocato al fianco di Kobe con i Lakers durante la stagione 2003-2004. The Glove non ha trattenuto i suoi pensieri ed era piuttosto appassionato mentre ricordava la leggendaria guardia tiratrice.

“Ho incontrato Kobe quando stava passando un sacco di cose con quello che è successo a Denver. Ho avuto la possibilità di essere suo fratello maggiore. L’ho conosciuto come Kobe e non per quello di cui la gente parlava con quello che stavano facendo lui e Shaq. Shaq è mio fratello e io lo amo da morire”. “Questo è il motivo per cui sono andato ai Lakers. Conoscere Kobe nel modo in cui l’ho fatto io è stato un piacere. Odio che se ne sia andato e odio che non sia più qui. Mi manca così tanto… parlare con lui e vedere i miei figli che parlano con lui… Lo amo perché anche lui era un guerriero. Voleva le cose da solo e voleva fare le cose da solo. Quando ha deciso di andare a dire che voleva essere l’unico leader, gli ho detto congratulazioni, bellissimo. Questo è quello che dovresti fare se vuoi essere un grande e lui è stato un grande. Non si è comportato come se fosse più grande di chiunque altro. Mi faceva sempre domande e io gli davo risposte. Era mio dovere dirgli il modo giusto di fare le cose ed è stato un piacere per me essere nella sua vita e conoscerlo come ho fatto per i quarant’anni che è stato su questa Terra”.

Sebbene Payton abbia trascorso solo un anno con i Lakers, è chiaro che condivideva un bel legame con Kobe.

