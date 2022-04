La Germani Brescia è la squadra più in forma del campionato, vittoriosa in 15 delle ultime 16 partite e terza in classifica con soli 2 punti di ritardo su Milano. La ciliegina sulla torta della squadra lombarda sarà però John Brown III, che avrebbe trovato l’accordo con Brescia, secondo Donatas Urbonas.

Brown III si è svincolato dall’Unics Kazan, con il quale in questa stagione ha segnato 10.3 punti di media in Eurolega. L’americano conosce bene la Serie A, avendo giocato prima con la Virtus Roma e con Treviso e successivamente con Brindisi. L’accordo sarà fino al termine della stagione.

