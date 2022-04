Particolarissima scelta dei Milwaukee Bucks questa notte, all’inizio della partita contro Cleveland. In quintetto è partito Jrue Holiday, che inizialmente doveva riposare in vista della postseason. Il playmaker dei Bucks è rimasto in campo solo 8 secondi prima di commettere un fallo intenzionale ed essere sostituito. Il veterano aveva bisogno di questa presenza nell’ultima gara stagionale per raggiungere il traguardo delle 67 partite disputate e con esse un bonus contrattuale da 306.000 dollari.

Holiday è una delle stelle dei Bucks e l’anno scorso era stato protagonista della vittoria del titolo NBA. In questa stagione ha mantenuto 18.6 punti e 6.9 assist di media.

Jrue Holiday started for the Bucks today so he could reach 67 games played and secure a $306,000 bonus 💰

Holiday played eight seconds before committing a foul and heading to the bench pic.twitter.com/131ivz1q6l

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2022