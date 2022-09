Ghiaccio sulla caviglia, la Slovenia preoccupata per Luka Doncic

Dopodomani, mercoledì sera alle 20.30, la Slovenia si giocherà un posto in semifinale ad EuroBasket 2022 contro la Polonia. La squadra balcanica sarà priva di Zoran Dragic, annunciato oggi come out per il resto della competizione per un infortunio alla coscia. A preoccupare ancor di più gli sloveni sono però le condizioni di Luka Doncic. La superstar dei Mavericks è stato finora probabilmente il miglior giocatore del torneo, capace di segnare 47 punti nell’ultima gara dei gironi contro la Francia e poi altri 35 contro il Belgio agli ottavi.

Oggi però Doncic non si è allenato, anzi: è stato visto in palestra camminare con una borsa del ghiaccio legata alla caviglia destra. Probabilmente i postumi di un infortunio subito proprio contro il Belgio. Al momento la presenza della stella slovena nel quarto contro la Polonia non è in discussione, ma sicuramente avere un Doncic non al 100% potrebbe mettere in difficoltà la Slovenia.