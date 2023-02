Gianmarco Pozzecco spiega perché il basket spagnolo è superiore a quello italiano

Alla vigilia delle Final Eight di Coppa Italia, Gianmarco Pozzecco ha presentato la competizione (“Milano e Bologna favorite ma tutte possono sognare”) e ha parlato in generale dello stato di salute del basket italiano.

Vedo poca programmazione qui in Italia. Complimenti a Varese che sta costruendo qualcosa anche fuori dal parquet, c’è un’identità chiara con idee innovative che meritano rispetto. In campo applicano una pallacanestro diversa dalla mia ma non esiste un solo modo di giocare, perciò li ammiro ancora di più. Quella piazza trasmette entusiasmo, si accende facilmente e non c’è mai tristezza, una cosa che vorrei eliminare dal mondo dello sport. La Spagna domina a livello europeo perché ha una formula magica nel suo campionato: possono esserci sette stranieri ma cinque devono essere comunicati. Non voglio criticare gli americani ma fanno un basket diverso, se hai più giocatori della stessa area tecnica è più facile performare bene.